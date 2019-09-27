СМИ: Нардеп от Слуги народа взял себе в помощницы 22-летнюю модель

Депутат-мажоритарщик от партии Слуга народа, в прошлом телеведущий Николай Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель Марьяну Михолап. Об этом сообщает Радио.Свобода.

На сайте ВР указано, что Михолап работает у Тищенко по срочному трудовому договору на постоянной основе. В прошлом году девушка окончила Киевский национальный экономический университет по специальности "экономическая кибернетика", хотя сама признавалась, что "слабо видит себя в этом".

Издание сообщает, что еще учась в университете, Михолап искала работу репетитором математики и украинского языка и предлагала свои услуги в качестве модели. В конце августа и в начале сентября этого года, ее резюме модели были удалены из соответствующих сайтов.

В 2017-м Михолап участвовала в отборе на конкурс Мисс Украина и недавно активно снималась в фотосессиях. В частности, для известных брендов.

Ранее Тищенко нагрубил журналистке в Раде. Он посоветовал парламентской журналистке Радио Свобода вместо вопросов "попить водички".

Напомним, нардеп от Слуги народа обозвал родителей в одной из школ Днепра. Максим Бужанский эмоционально пообщался с гражданами в качестве их народного депутата по 25 округу в Днепре.

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Источник: korrespondent.net