Сутки на Донбассе: 23 обстрела, ранен один военный

На Донбассе в четверг, 26 сентября, сепаратисты 23 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Так, обстрелы зафиксированы вблизи Красногоровки, неподалеку Новогнатовки, вблизи Водяного, неподалеку Марьинки, неподалеку Пищевика, вблизи Новотроицкого, неподалеку Павлополя, недалеко от Николаевки. Кроме того, трижды стреляли вблизи Новолуганського, трижды - неподалеку Луганского, а также вблизи Майского.

"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня - недалеко от Водяного, Майского и Новолуганского.

Напомним, за сутки 25 сентября сепаратисты 32 раза нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один боец ВСУ был ранен, еще один получил боевую травму.

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Источник: korrespondent.net