Украину накроет мощная магнитная буря

Магнитная буря, которая достигнет уровня G2, обрушится на Землю уже в ближайшие сутки. Как утверждают специалисты, помимо высокого уровня, она будет опасна еще и тем, что продлится минимум три дня, пишет Главком.

Сильная магнитная буря обрушится на жителей Земли уже в пятницу, 27 сентября. Начальный уровень бури, по словам специалистов, ожидается на уровне G2, а в субботу он усилится до уровня G3. И только в воскресенье магнитная буря начнет ослабевать и окончательно пойдет на спад в понедельник, 30 сентября.

Воздействие магнитных колебаний метеочувствительные люди могли ощутить уже вечером в четверг, 26 сентября. И это напряжение не будет отпускать до понедельника. В период пика возможно ухудшение самочувствия даже у тех людей, которые не склонны к метеозависимости.

Возможно ухудшение общего самочувствия, нарушение сна, головные боли, упадок сил, раздражительность, агрессивность, страхи, беспокойство и резкая смена настроения.

Также в зоне риска окажутся люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонией и пациенты, которые склонны к депрессивным и психическим расстройствам.

Медики рекомендуют в период сильной магнитной бури не перегружать себя работой, а дальние поездки отложить на более благоприятное время. Также рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, не нервничать, больше гулять на свежем воздухе, пить воду и не злоупотреблять алкоголем.

Людям с хроническими заболеваниями, стоит проконсультироваться с семейными врачами и держать необходимые лекарства под рукой.

Подробнее о магнитных бурях и о том, как их пережить, читайте в материале Магнитные бури: как влияет на человека.

Между тем ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что магнитные бури не связаны с головной болью.

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Источник: korrespondent.net