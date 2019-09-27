Суд отменил все решения в пользу Насирова

Кассационный административный суд Верховного суда в четверг, 26 сентября, отменил все решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, сообщает Центр противодействия коррупции.

Насирова обвиняют в том, что он принял ряд решений, которыми разрешил не платить налоги компаниям нардепа-беглеца Александра Онищенко, которые добывали газ.

Вследствие этих решений государство потеряло более двух миллиардов гривен.

В предыдущих судебных решениях, отмененных 26 сентября Кассационным судом, речь шла о "церемониальной функции" Насирова. Его роль якобы сводилась к тому, что он просто подписывал незаконные рассрочки по уплате налогов.

"Двухлетняя история о "церемониальных функциях" наконец закончилась. Теперь Насирова ждет полноценное судебное разбирательство уголовного дела против него в Антикоррупционном суде", – прокомментировал решение Верховного суда юрист ГПК Андрей Савин.

Решение Верховного суда окончательное и не подлежит обжалованию. Теперь уголовное дело против Насирова будет рассматривать Антикоррупционный суд.

Напомним, 11 декабря 2018 года Окружной административный суд города Киева отменил распоряжение КМУ об увольнении Насирова с должности председателя ГФС Украины, обязав восстановить его и выплатить упущенный заработок.

Позже с Насирова сняли ответственность по делу Онищенко и переложили на руководителей местных Госналоговых инспекций.

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Источник: korrespondent.net