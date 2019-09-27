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27. 09. 2019

В Новой Зеландии проходит масштабная климатическая забастовка

В Новой Зеландии десятки тысяч детей и взрослых в пятницу, 27 сентября, вышли забастовку в защиту климата, сообщает The Guardian.

"Десятки тысяч детей и взрослых в Новой Зеландии прекратили работу и учебу в пятницу, чтобы принять участие в третьей по счету климатической забастовке в стране", - говорится в сообщении.

Забастовка в Новой Зеландии была проведена на неделю позже, чем в других частях света, поскольку новозеландские старшеклассники сдавали экзамены в прошлую пятницу.

Более 40 городов по всей стране провели марши с участием 260 предприятий, включая большинство высших учебных заведений страны.

Кроме того, в парламент Новой Зеландии было доставлено открытое письмо, подписанное 11 000 гражданами страны, в котором содержится призыв к правительству объявить чрезвычайную климатическую ситуацию.

Напомним, в прошлую пятницу, 20 сентября, в более сотни странах мира прошли протестные акции в защиту климата, которые год назад начала 16-летняя активистка Грета Тунберг, удостоенная высшей награды от правозащитной организации Amnesty International 2019.

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Источник: korrespondent.net
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