В Запорожской области раскопали захоронение скифского воина

На Мамай-Горе в Запорожской области нашли не разграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет. Об этом сообщается на Facebook-странице Мамай-Горы.

По словам археологов, погребальный комплекс состоял из двух могил. Одно из захоронений было центральным, а второе – сопровождающим.

В первом был похоронен пожилой мужчина, и эта могила была ограблена еще в древности. А вот второе захоронение было со многими уникальными находками. Там нашли кости юноши 18-20 лет, очевидно, оруженосца выдающегося человека.

В захоронении нашли редкую для скифов сероглинянную амфору, обломки костяных псалиев и застежки для конской узды. Из оружия – железный боевой топор, бронзовые и костяные стрелы, а украшение всего комплекса – скифский короткий меч акинаки с золотыми обкладками, листами рукоятки, перекрестьем и колпачком для острия.

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Также в погребении юноши нашли украшения – ожерелье из стеклопасты, подвески из зубов благородного оленя, золотую серьгу и золотую подвеску с меловой вставкой. Археологи отмечают, что найденный комплекс углубляет время зарождения скифского могильника на Мамай-Горе до VI века. до н.е., тогда как абсолютное большинство исследованных памятников скифской эпохи здесь датируются IV-III ст. до н. е.

Ранее сообщалось, в Винницкой области нашли скифские украшения V века до н.э. Ранее курган многократно грабили "черные археологи", однако ученые обнаружили неизвестные до этого части древнего могильника.

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Источник: korrespondent.net