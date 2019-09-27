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27. 09. 2019

На трассе Киев-Одесса автобус с пассажирами врезался в фуру

На трассе Киев - Одесса на границе Киевской и Черкасской областей 26 сентября около 15:00 заполненный пассажирами автобус компании Автолюкс врезался в грузовик. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В результате столкновения пострадал водитель автобуса, которого зажало в передней части салона за рулем. Потерпевшего, применив инженерно-спасательное оборудование, освободили спасатели, и передали в руки врачей.

dsns.gov.ua
 

Отмечается, что в автобусе, следовавшем из столицы в Одессу, было 38 пассажиров, включая четверых паломников-хасидов, ехавших в Умань на празднование Рош ха-Шана. Пассажиры не пострадали.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло под Славянском. Шестилетняя девочка и двое взрослых погибли, еще пятеро госпитализированы после лобового столкновения в Донецкой области.

А в Чернигове четыре подростка погибли в ДТП. Авто на скорости врезалось в дерево и было разорвано на части.

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Источник: korrespondent.net
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