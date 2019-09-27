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27. 09. 2019

На Житомирщине чиновник отключил газ целой улице, требуя взятку

Служба безопасности Украины задержала главного инженера Новоград-Волынского отделения Житомиргаза, который, по данным следствия, требовал взятку от местного жителя и незаконно отключил от газоснабжения улицу города, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что местный житель случайно повредил трубу газопровода во время земляных работ на своем участке. Наличие этой сети не было отображено в документации на участок и никаких предупредительных знаков газовщиками установлено также не было.

"Закрытие" вопроса, по данным следствия, чиновник оценил в 12 000 гривен.

Для запугивания, как сообщает СБУ, злоумышленник на несколько дней незаконно отключил от газоснабжения всю улицу и угрожал выставить официальный счет за повреждение газовой сети на 40 000 гривен.

Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте во время получения всей суммы незаконной выгоды.

Cмотрите фотогалерею: На Житомирщине чиновник отключил газ целой улице, требуя взятку

Напомним, суд арестовал двух сотрудников Института рака, уличенных во взяточничестве.

Ранее в СБУ заявили о миллионных хищениях на Харьковском авиапредприятии.

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Источник: korrespondent.net
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