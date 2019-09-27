Бунт в Минздраве. Старая команда против новой

В Министерстве здравоохранения большой скандал. Новое руководство пытается провести “кадровые чистки”, но сотрудники ведомства угрожают массовым увольнением и заявляют о сворачивании реформ.

Реформа здравоохранения идут в Украине чуть ли не тяжелее всего, а тут возник риск сворачивания и тех немногих позитивных моментов, которые удалось достичь за последние годы.

Так что же происходит в Минздраве?

С чего начался скандал

23 сентября Михаил Загрийчук – заместитель нового главы Минздрава Зоряны Скалецкой поговорил с несколькими десятками чиновников министерства. Во время разговора прозвучало много серьезных обвинений.

Аудио со встречи попало в СМИ, на записи слышно, как Загрийчука просят объяснить, почему он требует уволиться от гендиректора Директората медицинских услуг Оксаны Сухоруковой, и почему в министерстве происходит давление на людей, которые имеют собственное мнение.

Представители директоратов, большинство из которых пришли работать в Минздрав в результате конкурсов в течение последних трех лет, то есть во времена Ульяны Супрун, возмущались, что в министерстве вводится ручное управление, что в ведомстве пытаются внедрять принятия решений в обход законодательства.

В качестве примера, Оксана Сухорукова заявила, что советник министра Ольга Голубовская пришла к ней с угрозами и требовала, чтобы Минздрав начал закупать за государственные средства препараты, некоторые из которых стоят по 4 тысячи долларов.

"Я ее попросила написать свои замечания к общественному обсуждению. На что она сказала, что покажет" кузькину мать "и ушла из комнаты", - заявила Сухорукова во время встречи с заместителем министра.

На все это Загрийчук ответил, что Сухорукову увольняют из-за расхождения во взглядах.

В итоге чиновники Минздрава заявили о давлении на руководство директоратов и политические репрессии в ведомстве. Они попросили защиты у премьера Алексея Гончарука, обратившись к нему с открытым письмом.

"Действия нового руководства МОЗ ставят под угрозу продолжение реформы здравоохранения в Украине ... То есть для того, чтобы вам предложили уволиться "по-хорошему", достаточно просто иметь собственное мнение и силу защищать закон и изменения, которые должны стать ощутимыми для всех украинцев. Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям", - говорится в письме.

Руководство Минздрава чиновники этого же ведомства обвинили в блокировании работы: не подписываются документы по закупкам и поставкам лекарств, блокируются закупки машин экстренной помощи, блокируются документы, необходимые для запуска следующего этапа медреформы.

Реакция премьера

Гончарук заявил, что внимательно изучает ситуацию в министерстве. “Я уважаю право на высказывание своей позиции каждого работника МОЗ. Уверен, что ни один честный, профессиональный и компетентный человек не должен быть уволен без надлежащих оснований. Нет и никаких сомнений в профессиональных качествах новой руководительницы Министерства Зоряны Скалецкой… Уверен, что Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри МОЗ ", - сказал премьер.

Ответ руководства

Новое руководство министерства ситуацию с конфликтом сводят к тому, что в ведомстве должен состояться аудит, а чиновники его якобы боятся.

Аудит будет касаться только годов руководства министерством Ульяны Супрун.

"МОЗ Украины – это единственное министерство, в котором попросили провести аудит последних трех лет работы. Такая избирательность свидетельствует о четкой задаче создать основания для выдуманных уголовных преследований и давления на меня и членов нашей команды. Потеря миллиардных потоков – вещь, которую не прощают. Можно констатировать, что единственные реальные действия новой власти в сфере здравоохранения – обеспечить попытку реванша фармацевтической мафии", - отреагировала Супрун.

Источник: korrespondent.net