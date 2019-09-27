Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР

Бывший президент Петр Порошенко в пятницу, 27 сентября, снова не пришел на допрос в Госбюро расследований. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, пишет УНН.

"В этом уголовном производстве его должны были допросить в качестве свидетеля, он на допрос не явился. О времени и дате допроса ему было заблаговременно сообщено в предусмотренный УПК способ", - сказала Иванова.

По ее словам, речь идет о производстве, зарегистрированом по заявлению экс-зама главы юриста Андрея Портнова и в ходе которого проверяется возможное совершение служебных правонарушений должностным лицом, в том числе пятым президентом, именно при организации перехода кораблями ВМС ВСУ через Керченский пролив.

"Мы не можем сейчас говорить даже о квалификации, потому что она является предварительной. Там есть несколько статей, но мы пока их не озвучиваем, потому что это предварительная квалификация", - заявила пресс-секретарь.

В то же время, Иванова сообщила, что по словам адвоката, Порошенко не явился на допрос потому что, находился за границей.

“Сейчас действительно письмо адвоката, в котором сказано, что он якобы находится за рубежом. Однако, подчеркиваю, об этой дате вызова мы сообщали и ему заблаговременно, и брали санкцию на разглашение нескольких дат для того, чтобы не было провокаций о том, что он не знал, не слышал”, - сказала Иванова.

По ее словам, в данном производстве это был первый вызов. “Следующий раз состоится 3 октября”, - добавила она.

Напомним, на позапрошлой неделе Порошенко пришел на допрос, проигнорировав три предыдущих вызова. В тот же день в офисе его банка в Киеве провели обыски по делу о продаже завода Кузница на Рыбальском.

Как стало известно, суд арестовал имущество и корпоративные права завода в рамках дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

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Источник: korrespondent.net