В Кабмине рассказали о "красных линиях" в отношениях с Венгрией

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о "красных линиях" Украины в отношениях с Венгрией и заявил, что у президента Зеленского есть готовность к диалогу с Будапештом. Об этом Кулеба рассказал в интервью Европейской правде, которое было опубликовано в пятницу, 27 сентября.

"Красные линии" есть всегда, но я бы здесь смотрел шире, чем Закон об образовании. Ключевая "красная линия" заключается в том, что украинцы венгерского происхождения являются гражданами Украины", - отметил заместитель премьер-министра.

По его словам, Венгрия имеет полное право поддерживать своих этнических соотечественников, но Украина всегда будет воспринимать их как своих граждан, "со всеми правами и обязанностями".

"Мы не можем заставлять или обязывать людей учить украинский, хотя если они граждане Украины, то, безусловно, должны иметь возможность коммуницировать на государственном языке", - сказал он.

Кулеба отметил, что есть также много других вопросов, связанных и с двойным гражданством, и со службой в ВСУ.

Однако, по словам вице-премьера, у президента Зеленского есть готовность к переговорам с венграми, но и Будапешт должен пойти на уступки.

Кулеба также заявил, что Киев и Будапешт должны достичь договоренности, при которой фундаментальные интересы и Украины, и Венгрии будут учтены.

Ранее сообщалось, что Украина и Венгрия возобновляют экономическое сотрудничество. Об этом договорились министры иностранных дел обеих стран.

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Источник: korrespondent.net