Вице-премьер Украины назвал СНГ "клубом неудачников"

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба назвал СНГ клубом неудачников. Свое мнение об организации он высказал в интервью Европейской правде.

Говоря о движении Украины в ЕС и необходимости избавиться от восприятия Украины как части "русского мира", Кулеба сказал, что не видит в СНГ препятствий для евроинтеграции нашего государства.

"СНГ - это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ - это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ - это закрытая история", - отметил Кулеба.

При этом он подчеркнул, что это его личное мнение, а вопрос о работе Украины в СНГ следует адресовать главе МИД Вадиму Пристайко, поскольку это его компетенция.

Отметим, Кулеба также считает, что в будущем Евросоюз сам предложит Украине членство.

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Источник: korrespondent.net