Лента RSS
Подписаться на ленту
27 сентября 2019, пятница, 12:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
27. 09. 2019

Вице-премьер Украины назвал СНГ "клубом неудачников"

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба назвал СНГ клубом неудачников. Свое мнение об организации он высказал в интервью Европейской правде.

Говоря о движении Украины в ЕС и необходимости избавиться от восприятия Украины как части "русского мира", Кулеба сказал, что не видит в СНГ препятствий для евроинтеграции нашего государства.

"СНГ - это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ - это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ - это закрытая история", - отметил Кулеба.

При этом он подчеркнул, что это его личное мнение, а вопрос о работе Украины в СНГ следует адресовать главе МИД Вадиму Пристайко, поскольку это его компетенция.

Отметим, Кулеба также считает, что в будущем Евросоюз сам предложит Украине членство.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.