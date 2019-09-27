Школьные каникулы: когда и сколько будут отдыхать дети

Министерство образования Украины составило рекомендательный план относительно дат школьных каникул на учебный год 2019-2020.

Ведомство точно устанавливает количество выходных у учащихся. Их не может быть больше 30 дней, не считая летние каникулы.

Что касается дат каникул, то каждая школа вправе устанавливать свои временные рамки на школьный отдых. По рекомендациям Минобразования в 2019-2020 годах каникулы пройдут:

Осенние каникулы: 28 октября — 3 ноября включительно.

Зимние каникулы: 23 декабря — 7 января включительно.

Весенние каникулы: 23 марта — 29 марта включительно.

Кроме того, в новом учебном году у школьников будет пять дополнительных выходных. Это даты государственных праздников:

14 октября (понедельник) — День защитника Украины;

9 марта (понедельник) — в честь Международного женского дня;

20 апреля (понедельник) — Пасха;

1 мая (пятница) — День труда;

11 мая (понедельник) — выходной в честь Дня Победы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году 1 сентября приходится на воскресенье. В большинстве школ День знаний решили провести в выходной день, чтобы с понедельника, 2 сентября, приступить к учебному процессу. В то же время школы сами могут выбирать формат и дату как Дня знаний, так и Последнего звонка.

Накануне Корреспондент сообщал сколько украинцы будут отдыхать на День независимости. Ранее украинцы узнали, сколько будут отдыхать в 2019 году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net