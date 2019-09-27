Школьные каникулы: когда и сколько будут отдыхать дети

Министерство образования Украины составило рекомендательный план относительно дат школьных каникул на учебный год 2019-2020.
Ведомство точно устанавливает количество выходных у учащихся. Их не может быть больше 30 дней, не считая летние каникулы.
Что касается дат каникул, то каждая школа вправе устанавливать свои временные рамки на школьный отдых. По рекомендациям Минобразования в 2019-2020 годах каникулы пройдут:
Осенние каникулы: 28 октября — 3 ноября включительно.
Зимние каникулы: 23 декабря — 7 января включительно.
Весенние каникулы: 23 марта — 29 марта включительно.
Кроме того, в новом учебном году у школьников будет пять дополнительных выходных. Это даты государственных праздников:
14 октября (понедельник) — День защитника Украины;
9 марта (понедельник) — в честь Международного женского дня;
20 апреля (понедельник) — Пасха;
1 мая (пятница) — День труда;
11 мая (понедельник) — выходной в честь Дня Победы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году 1 сентября приходится на воскресенье. В большинстве школ День знаний решили провести в выходной день, чтобы с понедельника, 2 сентября, приступить к учебному процессу. В то же время школы сами могут выбирать формат и дату как Дня знаний, так и Последнего звонка.
Накануне Корреспондент сообщал сколько украинцы будут отдыхать на День независимости. Ранее украинцы узнали, сколько будут отдыхать в 2019 году.
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Источник: korrespondent.net
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