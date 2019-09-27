Дания разделяет позицию Украины по Nord Stream-2

Глава МИД Дании Йеппе Кофод во время встречи с украинским коллегой Вадимом Пристайко выразил поддержку позиции Киева в отношении Северного потока-2. Как сообщает пресс-служба МИД Украины, министры пообщались на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"Состоялся обмен мнениями относительно строительства газопровода Северный поток-2. Констатирована общая позиция касательно существенной угрозы этого проекта для европейской безопасности и окружающей среды", - говорится в сообщении.

По словам датского министра, Копенгаген продолжает поддерживать евроинтеграционный курс Украины. Также неизменной остается положительная позиция Дании в отношении реформ в Украине.

Главы МИД двух стран также обсудили шаги, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как известно, Дания до сих пор не дала разрешение на строительство газопровода в своих водах.

Напомним, Nord Stream 2 AG подала Дании третью заявку по маршруту газопровода Северный поток-2 в водах южнее острова Борнхоль 15 апреля. 28 июня Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку.

В компании заявили, что у них есть еще два альтернативных маршрута, которые должны пройти северо-западнее и юго-восточнее острова, соответственно. Однако, они будут проложены через международные воды и не требуют получения разрешения от МИД Дании.

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Источник: korrespondent.net