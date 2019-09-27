Директор Государственного бюро расследований Роман Труба опубликовал видео ДТП, в которой нетрезвый полицейский сбил трех человек на остановке общественного транспорта. Об этом говорится в Telegram-канал директора ГБР Романа Трубы, пресс-служба ГБР

"Пьяный работник полиции охраны на большой скорости просто "снес" трех человек, которые стояли на остановке общественного транспорта. Вчера вечером наши следователи оперативно выехали на место происшествия и уже задержали горе-полицейского... Позволяя себе садиться за руль в нетрезвом состоянии, следует помнить, что кому-то это может стоить жизни", - сообщил Труба.

Сейчас решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в совершении правонарушения по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом пьяный коп "снес" людей на остановке: появилось видео ДТП

Готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Накануне сообщалось, что под Киевом полицейский въехал в остановку, есть жертвы. Назначено служебное расследование, на время которого начальник Государственной охранной службы Киевской области отстранен от своих обязанностей.

С вечера в Киеве случилось 230 ДТП

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net