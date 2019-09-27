Депутаты от партии Слуга народа взяли себе в помощники инста-блогерш, танцовщиц и собственных жен. Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, депутат-мажоритарщик Ростислав Тистык назначил одним из своих помощников 24-летнюю инста-блогершу Ольгу Гадовскую. Она работает у депутата по срочному трудовому договору на постоянной основе.

За жизнью блогерши следят 10 тысяч подписчиков, для которых на своей странице в Instagram девушка публикует фото из спортзала и отдыха.

По образованию Гадовская юрист и весной этого года она закончила магистратуру Львовского государственного университета внутренних дел. Во время проведения презедентсткой кампании Гадовская активно поддерживала Зеленского.

Cмотрите фотогалерею: Танцовщицы и инста-блогерши: названы помощницы депутатов от Слуги народа

Депутат-мажоритарщик от партии Слуга народа Алексей Мовчан выбрал себе единственным помощником 25-летнюю танцовщицу Валерию Гриценко, которая работала в отелях Турции.

Девушка числится помощником Мовчана по страховому трудовому договору. Также Гриценко сама сообщила о своей новой должности на странице в соцсети Facebook.

В начале года Гриценко искала работу организатора мероприятий и просила за свои услуги 10 тысяч гривен. По образованию помощница Мовчана - хореограф-постановщик, закончила Харьковскую государственную академию культуры. Как танцовщица - работала в турецких отелях и на круизном лайнере.

Позже Гриценко "переквалифицировалась" в свадебного организатора и продолжает совмещать эту работу с работой помощницы депутата от Слуги народа.

Cмотрите фотогалерею: Танцовщицы и инста-блогерши: названы помощницы депутатов от Слуги народа

Тем временем экс-кварталовец и депутат-мажоритарщик от партии Слуга народа Юрий Корявченков взял себе в помощники собственную жену. Татьяна Корявченкова работает на общественных началах.

Ранее сообщалось, что нардеп от Слуги Николай Тищенко народа взял себе в помощницы 22-летнюю модель. Также сообщалось, что Тищенко нагрубил журналистке в Раде. Он посоветовал парламентской журналистке Радио Свобода вместо вопросов "попить водички".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net