Глава СНБО написал заявление об отставке

Глава СНБО Александр Данилюк написал заявление об отставке. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит ее по возвращении в Киев", - говорится в сообщении.

Ранее информация об отставке Данилюка появилась в СМИ. По их данным, глава СНБО может стать послом Украины в Великобритании.

Сам Данилюк иронично отреагировал на слухи о его увольнении.

"Есть еще идеи относительно трудоустройства?", - написал он в Facebook. Отметим, пару дней назад Данилюк проинспектировал зону ООС на Донбассе. Напомним, он занимает должность главы СНБО с 28 мая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net