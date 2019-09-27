Глава СНБО написал заявление об отставке

Глава СНБО Александр Данилюк написал заявление об отставке. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит ее по возвращении в Киев", - говорится в сообщении.
Ранее информация об отставке Данилюка появилась в СМИ. По их данным, глава СНБО может стать послом Украины в Великобритании.
Сам Данилюк иронично отреагировал на слухи о его увольнении.
"Есть еще идеи относительно трудоустройства?", - написал он в Facebook.
Отметим, пару дней назад Данилюк проинспектировал зону ООС на Донбассе.
Напомним, он занимает должность главы СНБО с 28 мая.
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Источник: korrespondent.net
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