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27. 09. 2019

Глава СНБО написал заявление об отставке

Глава СНБО Александр Данилюк написал заявление об отставке. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит ее по возвращении в Киев", - говорится в сообщении.

Ранее информация об отставке Данилюка появилась в СМИ. По их данным, глава СНБО может стать послом Украины в Великобритании.

Сам Данилюк иронично отреагировал на слухи о его увольнении. 

"Есть еще идеи относительно трудоустройства?", - написал он в Facebook.

Отметим, пару дней назад Данилюк проинспектировал зону ООС на Донбассе.

Напомним, он занимает должность главы СНБО с 28 мая.

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Источник: korrespondent.net
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