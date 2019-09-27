ЧП под Киевом: мужчина ножом ранил троих прохожих

В Белой Церкви 26 сентября мужчина с ножом напал на людей возле АЗС и ранил троих из них. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Вчера вечером на спецлинию 102 поступило сообщение от матери одного из пострадавших. Женщина сообщила, что около АЗС г. Белая Церковь неизвестный нанес ранения трем мужчинам. Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что к двум товарищам подошел незнакомый им молодой человек и обвинил в воровстве с металлобазы, после чего нанес удар ножом в живот одному из них. Приятель пострадавшего попытался остановить обидчика. Инцидент увидел еще один их знакомый и прибежал на помощь", – говорится в сообщении.

Инициатор конфликта получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а все трое товарищей – ножевые ранения различной степени тяжести. Один из них госпитализирован в реанимацию, а позже прооперирован и переведен в хирургическое отделение.

Медики, которые оказывали медицинскую помощь участникам конфликта, установили факт употребления алкоголя злоумышленником.

Нападающим оказался 24-летний уроженец восточного региона страны. Его задержали, открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в житомирском ТРЦ произошла поножовщина. Недовольный покупатель напал на директора магазина с ножом. Посетители ТРЦ сами скрутили преступника и держали его до приезда полиции.

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Источник: korrespondent.net