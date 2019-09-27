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27. 09. 2019

Конгресс США одобрил продажу Польше истребителей F-35

Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом заявил в пятницу, 27 сентября, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

"Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 32 современных самолетов F-35. Это один из последних шагов перед заключением договора, но это не конец нашей работы. Мы сделаем все возможное, чтобы получить как можно более выгодную цену", - написал Блащак.

Напомним, в прошлом году президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы, предложив назвать ее Форт Трамп. По словам польского лидера, вопрос создания такой базы уже решен и остались технические моменты.

США усиливают военное присутствие в Польше

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Источник: korrespondent.net
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