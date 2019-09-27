У алиментщика за долги конфисковали яхту

На OpenMarket продали с аукциона яхту, владелец которой накопил долги по уплате алиментов - мужчина задолжал своему сыну более 123 тысяч гривен. К этой сумме прибавился штраф, и общий размер задолженности составил почти 184 тысяч гривен, сообщает Сегодня.

В ходе аукциона конфискованная у киевлянина яхта Либерта подорожала на 46,4 тыс. гривен от стартовой цены - до 263 тыс. гривен.

"На продажу была выставлена самоходная парусную яхта ТП-890 с бортовым номером ГАП-3843-К под названием Liberta, 2015 года выпуска", - сообщила пресс-служба торговой площадки.

Бывший владелец яхты и должник по алиментам не считает себя виноватым и утверждает, что яхту - мечту детства - забрали незаконно. Мужчина уверяет, что долгое время давал бывшей супруге деньги наличными, что не было нигде зафиксировано. После 2017 года мужчина, по его словам, серьезно заболел и уже не смог платить, а бывшая жена не пошла на уступки.

Напомним, за прошлый год с неплательщиков алиментов взыскали более четырех миллиардов гривен.

Как сообщалось, в Украине неплательщиков алиментов будут трудоустраивать.

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Источник: korrespondent.net