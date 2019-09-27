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27. 09. 2019

Фигуранта дела Гандзюк объявили в международный розыск

Служба безопасности Украины вместе с Интерполом осуществляет международный розыск подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 27 сентября.

Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар сообщил, что продолжается досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможной причастности других лиц к заказу нападения на Гандзюк.

"Служба безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Интерполом осуществляет международный розыск подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина", - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что ими под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры было собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении Алексею Левину и председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.

Карточка розыска Левина также появилась на сайте Интерпола.

Напомним, что ранее ГПУ остановила расследование по Владиславу Мангеру и объяснила это розыском его соучастника Левина.

Годовщина убийства Гандзюк. Как идет расследование

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Источник: korrespondent.net
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