Фигуранта дела Гандзюк объявили в международный розыск

Служба безопасности Украины вместе с Интерполом осуществляет международный розыск подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 27 сентября.
Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар сообщил, что продолжается досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможной причастности других лиц к заказу нападения на Гандзюк.
"Служба безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Интерполом осуществляет международный розыск подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина", - говорится в сообщении.
В СБУ напомнили, что ими под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры было собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении Алексею Левину и председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.
Карточка розыска Левина также появилась на сайте Интерпола.
Напомним, что ранее ГПУ остановила расследование по Владиславу Мангеру и объяснила это розыском его соучастника Левина.
Годовщина убийства Гандзюк. Как идет расследование
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Источник: korrespondent.net
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