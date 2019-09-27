Антикоррупционеры допросили Порошенко

Бывшего президента, нардепа от Евросолидарности Петра Порошенко 23 сентября допросили в Национальном антикоррупционном бюро. Об этом в эфире Радио НВ заявил зглава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"У нас в понедельник на допросе был пятый президент Украины. Мы из этого не делаем сенсации. Пришел на допрос, допросили в НАБУ. Это абсолютно нормальная юридическая беседа и работа. Без пиара и публикации публично повесток", - рассказал он.

При этом Холодницкий отказался сообщать, по какому делу был допрос.

"Сейчас будет идти следствие. Я стараюсь строить работу САП и рамки НАБУ сдерживать, чтобы это прежде всего была юридическая работа, а не пиарная", - сказал он.

Отметим, сегодня Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в Госбюро расследований. По словам адвоката, он находится за границей.



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Источник: korrespondent.net