О Крыме и пакостях. Главное из интервью Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с украинскими журналистами и в течение трех часов рассказаывал об отношениях с Украиной и Россией, Крыме и Донбассе, а также о своем президентстве. Корреспондент.net собрал самые яркие цитаты.

Целостность Украины - святое

Позиция Лукашенко относительно территориальной целостности Украины на этот раз прозвучала весьма противоречиво.

"Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой", - заявил президент Беларуси, при этом он разделяет вопрос Крыма и вопрос Донбасса.

Военный конфликт на востоке Украины, по словам Лукашенко, нужно решить силами "трех славянских народов".

"Забудьте о всяких формулах. Сядьте в Украине и позовите тех, кто хочет мира, в том числе белорусов. Мы, три славянских народа, должны решить этот конфликт, потому что это наш дом. И там уже не отвертишься: или решай, или говори, что не хочу решать этот конфликт", - сказал белорусский лидер.

Ради возвращения своей территории Лукашенко пошел бы на любые шаги.

"Я бы пошел на все. На проведение выборов? Я бы пошел на проведение выборов. Да, там надо дать гарантии людям, которые, как они говорят, воюют за свой кусок земли, свою семью. Хотя, я считаю, это тоже не вопрос. Людям нужны действия, которые принесут желаемый мир и результаты. Надо делать любые шаги, надо отбросить все амбиции, всем внутри страны надо объединиться, чтобы в головах созрело: надо сохранить единство в Украине", - сказал он.

Но без Крыма - Путин его не вернет

На прямой вопрос украинских журналистов о возможности возвращения аннексированного полуострова Украине Лукашенко ответил словами российского лидера Владимира Путина, что "этот вопрос закрыт раз и навсегда".

"Я верю, что, как говорит президент [России], этот вопрос закрыт сегодня и навсегда. Это говорит и аккуратный спокойный Лавров, и все руководство", - сказал глава Беларуси

Лукашенко заявил, что это зависит и от граждан России: "Нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму".

"Нет такой силы, которая против желания России может это сделать. Это территория уже России, как они считают или думают о ней... Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама", - заявил он.

Беларусь готова "ввязаться в конфликт"

Лукашенко заявил о готовности закрыть границу между Украиной и Россией, протяженностью в 400 километров, которые не находятся под контролем Киева.

"Хоть для меня это большая проблема - ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска... Если будет согласие двух сторон", - сказал он.

Президент подчеркнул, что белорусская армия - "абсолютно мобильная, вооруженная, приспособленная к современную бою".

"И что самое важное - дисциплинированная. Там не может быть каких-то шараханий... Что касается участия в боевых действиях и чтобы вы от нас гробы получали - я тогда не президент Беларуси. Не ждите от нас пакостей", - отметил Лукашенко.

А Западу нужна война на Донбассе

Белорусский президент заявил, что после того, как председатель Европейского совета Дональд Туск отверг его план по урегулированию ситуации на востоке Украины, пришел к вывиду, что западные страны не заинтересованы решать конфликт.

"Западу я предложил свое видение в урегулировании этого конфликта. И предупредил Туска: "Если вы не примете эту позицию, я буду знать, что как минимум в Европе есть люди, заинтересованные в конфликте в Украине". Он помолчал и сказал: "Господин президент, видимо, да", - заявил Лукашенко.

При этом он рассказал, что в начале конфликта обсуждал его и с российским президентом, и с европейскими коллегами.

"Путин мне всегда, когда я задавал ему неприятные вопросы, объяснялся, отвечал не только по поводу Крыма, но и больше всего Донецка. Точно так я был вовлечен в обсуждение этой проблемы с европейцами", - сказал президент.

Зеленский производит хорошее впечатление

Лукашенко рассказал, что у него нет личных взаимоотношений с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы просто не ухудшаем то, что есть. У нас пока нет личных отношений... Он на меня производит хорошее впечатление. Да, ошибок тоже не избежал, опыта такого нет. Определенные ошибки были. Если его будет это интересовать, я ему тоже скажу о своей точке зрения", - сказал он.

Разлад между Москвой и Киевом начался с Януковича

"Он (бывший президент Виктор Янукович - ред.) не был антиукраинским человеком. Где-то нерешительным, где-то еще что-то. И трещина между Украиной и Россией появилась при Януковиче, когда резко подскочила цена на газ", - считает Лукашенко.

Президент Беларуси вспомнил свой разговор с Януковичем, который, по его словам, "очень обиделся на Россию" из-за газа.

"И мне говорит: "Слушай, Саша, ну почему они по отношению к нам так поступили?.." Вот это была не первая, но значительная уже трещина, когда была обида очень серьезная. Может, это его и подтолкнуло к резкому движению на Запад, к ЕС, и подписанию соответствующих соглашений. Потом отступили, начали куролесить", - говорит Лукашенко.

Беларусь не войдет в состав РФ

У него спросили о теории, которая гласит, что до 2024 года Путин хочет включить Беларусь в состав РФ, чтобы пойти на третий срок подряд, поскольку тогда это уже будет новое государство и юридически - первый срок.

"Нет даже такой идеи и мысли объединения двух государств и продления там своих полномочий. Знаете, это как-то слишком мелко - вот так взять и объединить Беларусь и Россию и продлить свои полномочия. Россия огромная, мощная страна, богатая. Если уже встанет вопрос продления власти одного человека... Слушайте, они найдут десяток вариантов. Но я знаю другое: у президента Путина нет цели любой ценой сохранить себя во власти", - считает Лукашенко.

Что касается интеграции, то он заверил, что опасаться нечего - ни белоруссам, ни Западу.

"Мы есть суверенное, независимое государство. Не меньше, чем Украина. Да, на нас влияет Украина, Польша в разной степени. Балтийские страны в меньшей степени. В большей - РФ. Мир взаимозависимый... Мы как есть суверенны, так и будем суверенны. Мы будем только укреплять суверенитет и независимость, чего бы нам это ни стоило", - заявил Лукашенко.

Националистичная Западная Украина

"Не надо драматизировать ситуацию, что где-то живут венгры в Украине, поляки и прочие. Это украинские венгры, это украинские поляки - я так это понимаю. Пусть на меня ни венгры, ни поляки не обидятся. И для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой. На этой платформе в горячие ооновские дни или без них мы будем строить отношения с нашими соседями и прежде всего с нашей Украиной", - сказал он.

Президент Беларуси тепло отозвался о жителях западных областей Украины, с которыми познакомился о время военной службы.

"Я познакомился с "враждебной" Западной Украиной. Слушайте, на меня потрясающее впечатление произвело: я таких порядочных, трудолюбивых людей нигде не видел. И когда я ушел из войск, работал в сельском хозяйстве, я имел с ними очень тесные отношения, приглашал к себе работать. Да, они более националистичны. А что, россияне не националистичны по отношению к своей стране. Или мы менее националистичны, если речь идет о стране?", - сказал Лукашенко.

Зеленский и Трамп понравились друг другу

"Обычный день, но вы его сделали горячим. И встреча Зеленского с Трампом так, как я ее видел, - прилично, разумно, красиво. Все было красиво. А вообще это было знакомство двух президентов с глазу на глаз. Оно прошло, с моей точки зрения, очень хорошо. Они понравились друг другу. Можно сказать, что этот горячий день был нормальным для американо-украинских отношений".

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Источник: korrespondent.net