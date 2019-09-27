Все в интернет. Как будет жить цифровая Украина

“Государство в смартфоне” – одно из самых ярких обещаний президента Владимира Зеленского. Воплощать его в жизнь поручено Михаилу Федорову, который руководил диджитал - направлением предвыборной кампании Зеленского, а теперь занимает должность вице-премьера по вопросам цифровой трансформации.

В интервью Украинской правде Федоров рассказал о своих целях на государственной службе и первых цифровых решениях для государства.

Корреспондент.net собрал главные тезисы вице-премьера.

В Кабмин через Facebook

Федоров подчеркивает, что у него нет никаких политических планов и амбиций.

“Когда назначали Гончарука (премьер-министром), даже еще до официального назначения, он мне написал в Facebook: "Привет, меня скоро назначат, я хочу, чтобы мы в одной команде меняли наше государство и работали над электронным правительством". Мы вели коммуникацию и с президентом, и с Гончаруком, но больше даже с Гончаруком. И это очень здорово, мне кажется, что мы сразу смогли сработаться”.

Стратегическая сессия правительства

7-8 сентября весь Кабмин собрался на стратегическую сессию в Киеве, о которой не было сообщений и информации в СМИ. Федоров говорит, что она проходила в обычному учебном центре и все министры представляли свои цели.

“Это было больше похоже на стратегическую сессию в какой-то компании. Потому что все вовлечены, каждый презентовал свои цели. И что мне понравилось, что во мне поддерживает энергию – это подход Гончарука, когда он говорит: "Чтобы что? Чтобы что?" Вот этот его подход – ставить в центр всего человека, не лить воду, а говорить конкретно о целях. Он заставлял министров с опытом пересматривать свой подход ко всем вещам. Поэтому у нас на выходе к плану действий правительства готовятся конкретные задачи, конкретные kpi, road map… каждый министр, включая Авакова – все четко говорили про свои цели, как они их будут достигать, и перед всеми ставились четкие kpi”

Государство в смартфоне

“Если просто, то я хочу превратить государство в простой сервис, максимально удобный и незаметный. Чтобы, когда ты взаимодействуешь с государством, ты чувствовал себя комфортно, так же, как ты заказываешь Uber, бронируешь номер в Booking или Airbnb”.

“Мы проводили фокус-группы, большие исследования, как люди ощущают себя, когда они взаимодействуют с государством. Там, конечно, без матов не обошлось. Я думаю, каждый из нас это отлично понимает. Поэтому я хочу создать самое технологичное государство, которое будет конкурировать в удобности с другими государствами мира”.

“У нас сейчас в государстве 350+ реестров. В Европе, в цивилизованных государствах, которые уже давно развивают диджитал, базовых реестров от 7 до 12. Это произошло потому, что каждый государственный орган хотел создать "коттедж в коттеджном городке" – хотел владеть и контролировать базу данных о людях. Сейчас мы при поддержке Эстонии и Литвы инициировали аудит всех электронных реестров. Параллельно мы начали верификацию данных. Что это такое? Мы на определенном уровне соединяем данные из различных реестров для того, чтобы понять, какие данные есть и сколько людей живет в стране. Этот проект для себя мы называем "Е-перепись". Потому что практически все люди есть в том или ином реестре. Это будет первым этапом переписи населения”.

Все на облако

“Мы сейчас готовим стратегию Cloud first strategy. Я хочу в ближайшее время максимально быстро перейти в "облако" и сделать так, чтобы, во-первых, украинскому бизнесу, который работает в этом направлении, дать новый глоток воздуха, открыть большой рынок, и во-вторых, уйти от этих царств и непонятных трат бюджета. Переход в "облако" позволит сэкономить большое количество денег. По данным исследования, которое у меня есть, при нынешней ситуации с 2020 по 2024 год с учетом ежегодного роста на 20%, на обеспечение "железом" будет потрачено 100 млрд грн”.

“Стратегия Cloud first за 5 лет может сэкономить 40 млрд гривен”

Smart-ID

“Я как потребитель государственных услуг больше ориентирован на развитие бесплатной технологии Smart-ID. Мы хотим, чтобы можно было скачать приложение государственного банка с технологией Smart-ID и с его помощью получить любую услугу. "ПриватБанк" ведет в этом направлении конкретную работу и обещает до конца 2019 года или в январе 2020 года запустить первое Smart-ID. Это откроет рынок сразу почти 10 миллионам пользователей Приват24. Им не нужно будет физически идти получать электронную подпись, скачивать электронный ключ на флэшку и потом искать в MacBook USB-порт. Они смогут с помощью смартфона удаленно получить электронную подпись. Даю 100%, что это подхватят и другие банки. Вообще взаимодействие государства и банков позволяет совершить большой цифровой прыжок. Потому что финтех в нашей стране очень сильный, он сильно развивает культуру использования государственных услуг, вызывает определенное доверие. Мы сильная в этом плане страна, даже в мировом масштабе”

Документы

“Сейчас мы работаем над запуском цифровых водительских прав и цифровых студенческих билетов. И скоро запустим эксперимент, когда люди смогут вместо пластиковых прав возить с собой цифровые права, и никто не будет за это штрафовать”

“Зачем мне физическое наличие водительского удостоверения, если я могу его показать в электронном виде? Все равно планшет есть у 30% полицейских. Они могут у меня отсканировать QR-код и проверить удостоверение в своей базе данных. В селах, где нет планшетов, все равно полицейские садятся в патрульный автомобиль и звонят к себе на базу, чтобы проверить удостоверение”

Источник: korrespondent.net