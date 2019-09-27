В городе Шостка в пекарне ночью произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего пострадали трое людей. Об этом сообщает управление Нацполиции в Сумской области в пятницу, 27 сентября.

Отмечается, что в помещении пекарни на момент взрыва работали две женщины 48 и 47 лет и 21-летний мужчина. Одна из работниц открыла дверь туалетной комнаты, и в этот момент произошел взрыв. Женщина получила 15% ожогов тела, ее госпитализировали в реанимацию.

Коллега пострадавшей также получила ожоги, ее госпитализировали. Парню оказали медицинскую помощь на месте.

Отмечается, что взрыв был такой силы, что вылетели окна, частично были разрушены межкомнатные перегородки, туалетная комната, а в помещении возник пожар.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога, взрыва или иным опасным способом (ч.2 ст.194 УК Украины). Причины и обстоятельства взрыва выясняются. Проводятся экспертизы.

Cмотрите фотогалерею: В Шостке при взрыве в пекарне пострадали три человека

Ранее в Шостке на газовой автозаправке взорвался автомобиль. Спасатели установили, что произошел взрыв газового баллона автомобиля без последующего возгорания.

Также сообщалось, что в Деснянском районе Киева возник пожар девяти автоцистерн с топливом. На месте инцидента были слышны взрывы.

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Источник: korrespondent.net