Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Запорожской области бывшего сотрудника МВД, который непосредственно организовал и проводил масштабные финансовые операции для сепаратистов "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 27 сентября.

По данным ведомства, мужчина в 2015 году добровольно поступил в так называемую 7-ю отдельную мотострелковую бригаду 2-го армейского корпуса "народной милиции ЛНР", где занимал должность финансиста финансово-экономической службы.

Используя ряд оформленных на свое имя платежных карт банковских учреждений Украины, он проводил финансовые операции в интересах сепаратистов.

"Финансист" обеспечивал обналичивание и перевод денежных средств с временно оккупированной территории Луганской области и в обратном направлении, обмен валют, пополнение мобильных счетов. Общая сумма сделок составила свыше 100 млн гривен", - говорится в сообщении.

В СБУ выяснили, что полученные в результате финансовых сделок деньги сепаратисты легализовали через многократные переводы между карточными счетами физических лиц для перевода их в наличные. Значительная часть доходов поступала непосредственно главарям незаконного вооруженного формирования и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники.

Злоумышленника задержали на территории Запорожской области. В ходе проведения обысков по местам его временного пребывания изъяли документацию и другие доказательства, которые подтверждают противоправную деятельность, в частности платежные карточки и оргтехнику, а также удостоверение старшего лейтенанта финансово-экономической службы "ЛНР".

Мужчине объявили подозрение по статье о создании террористической группы или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Cмотрите фотогалерею: "Финансист" сепаратистов "ЛНР" провел сделки на 100 млн – СБУ

Ранее СБУ задержала "финансистов", которые перевели в "ЛНР" 60 млн гривен. Незаконный финансовый центр имел 10 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов.

Также сообщалось, что сотрудники СБУ перекрыли крупный канал поставок продуктов на территории неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.

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Источник: korrespondent.net