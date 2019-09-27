На севере Нигерии правоохранители освободили более 300 мальчиков из мусульманской школы-интерната в штате Кадуна, которые подвергались пыткам и сексуальному насилию. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на официального представителя полиции штата Якубу Сабо в пятницу, 27 сентября.

По его словам, в здании интерната были обнаружены помещения, где вопреки их воле ученики и несколько взрослых "содержались в самых отвратительных и бесчеловечных условиях под предлогом обучения Корану и нравственного преображения".

"Ученики, некоторым из которых всего девять лет, были закованы в цепи и теснились в небольшой комнате", – сказал Сабо.

Тела пострадавших обезображены следами побоев и издевательств, некоторых подвергали сексуальному насилию. По итогам полицейского рейда хозяин школы и шесть сотрудников арестованы. В школе была оборудована своего рода камера пыток, где закованных в цепи учеников подвешивали к потолку и избивали.

Открывшаяся около 10 лет назад школа принимала на обучение детей, которых привозили сами родители, с целью преподавания Корана и избавления от пристрастия к наркотикам и другим пагубным привычкам.

Cмотрите фотогалерею: В Нигерии из школы освободили 300 учеников, подвергавшихся пыткам

Ранее сообщалось, что в Либерии при пожаре в коранической школе в Либерии погибли по меньшей мере 26 детей и двое учителей. ЧП произошло в пригороде столицы страны Монровии.

Также стало известно, что в китайском городе Байянпин восемь детей погибли при нападении на школу, еще двое были госпитализированы. Мужчина с ножом ворвался в школу и начал ранить им детей. Преступника задержали.

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Источник: korrespondent.net