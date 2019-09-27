Украина разрешила Польше возобновить эксгумационные работы

Украина передала Польше формальное согласие на восстановление эксгумационных работ. Об этом заявил заместетиль министра иностранных дел Василий Боднар польским журналистам, сообщает в пятницу, 27 сентября, Польское Радио.

Согласно условиям, выдвинутым украинской стороной, эксгумация должна проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

"Сейчас получено согласие на проведение таких работ, что означает, что польская сторона должна будет выбрать позже исполнителя. Исполнитель, украинский исполнитель должен получить все разрешения, выбрать место, где будут начинаться эти поисково-эксгумационные работы, и потом начинать работу совместно с польскими экспертами", - пояснил вице-министр.

В то же время, как сообщил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, документ, который предоставила Украине, содержит перечень процедурных действий, которые должен осуществить польский Институт национальной памяти с целью возобновления эксгумации.

Напомним, на прошлой неделе Посол Республики Польша Бартош Цихоцкого передал министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянском письмо-обращение польской стороны о предоставлении разрешений на поисково-эксгумационные работы.

Напомним, что ранее президент Польши Анджей Дуда обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении эксгумаций польских жертв в Украине.

Позже Владимир Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины.

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Источник: korrespondent.net