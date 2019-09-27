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27. 09. 2019

Преступная группировка угоняла элитные авто по всей стране

Организованная преступная группировка угоняла элитные автомобили по всей территории страны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 27 сентября.

Оперативники установили, что участники группировки переоборудовали и реализовывали украденные авто запчастями. По данным следствия, они также требовали у потерпевших 20-30% рыночной стоимости авто за их возврат.

"Злоумышленники действовали под общим руководством известного "криминального авторитета", - заявляют в СБУ.

В ходе оперативно-розыскных действий сотрудники СБУ, как сообщают в пресс-службе, задержали "на горячем" активных членов трех региональных центров группировки.

Правоохранители изъяли украденные авто, специальные технические средства, устройства для кражи, поддельные регистрационные свидетельства, оружие и наркотики.

Также СБУ установила якобы принадлежность к деятельности ОПГ сотрудника Нацполиции в Киевской области, который за вознаграждение "закрывал глаза" на их деятельность.

Оперативники зафиксировали 17 фактов незаконного завладения элитными авто. Служба безопасности Украины задержала 13 подозреваемых, включая одного "криминального авторитета".

Cмотрите фотогалерею: Преступная группировка угоняла элитные авто по всей стране

Напомним, что ранее в Днепре проститутка угнала у пенсионера Audi. Пожилой мужчина вызвал себе женщину на интимное свидание, а наутро обнаружил пропажу авто и документов.

За год в Украине угнали 6,5 тысяч машин

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Источник: korrespondent.net
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