Скалецкая прокомментировала "войну" в Минздраве

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая намерена провести кадровый аудит в Минздраве, чтобы закончить "войну" в ведомстве. Об этом она написала в Facebook в пятницу, 27 сентября.

"Не я эту войну начала, но я ее закончу. Встреча с коллективом будет", - пркомментировала она скандал в Минздраве.

Она заявила, что в ведомстве проведут аудит и по его результатам "лучшие, самые эффективные работники останутся работать на государство и украинский народ. Кто за картинками прячет неэффективность и бездействие - на выход".

Она также утверждает, что ей непонятно, почему "чиновники давят политическими средствами":

Ситуацию в Минздраве Скалецкая называет "внутренним раздором" между одним из ее заместителей и частью коллектива ведомства. И убеждает, что это не влияет на то, чтобы "скорая доехала до пациента вовремя, были лекарства, готовились законы. Мы все работаем, гражданам не о чем беспокоиться".

"Странно, правда, что я узнаю о проблемах через Facebook (кстати как и о приглашении на встречу с коллективом), а не во время рабочих совещаний или личного сообщения. Удивительно, что я узнаю о проблемах через Facebook, когда нахожусь в командировке в США", - отметила она.

Подробно о конфликте в Минздраве можно почитать в материале Корреспондент.net.

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Источник: korrespondent.net