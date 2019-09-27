Делегация Грузии отказалась участвовать в сессии ПАСЕ

Грузинская делегация в полном составе не будет принимать участия в октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Окончательное решение подтвердит глава делегации, сообщает LB.ua со ссылкой на представителя Грузии в ПАСЕ, депутата грузинского парламента от партии Европейская Грузия Георгий Канделаки в пятницу, 27 сентября.

"Я поддерживаю этот бойкот. Я с самого начала выступал за это. Невзирая на то, что в июле это голосование (о восстановлении полномочий делегации России – ред.) было не в нашу пользу. Здесь, говоря "наши", я подразумеваю шесть стран: Украину, Грузию, Балтийские страны и Польшу, которые приняли участие в демарше против возвращения России в ПАСЕ. Тем не менее, легитимность и моральный верх на нашей стороне. Я думаю, что мы своим отсутствием поставим тех коллег, которые приняли, по нашему мнению, ошибочное решение, в очень трудное положение. Надобность переосмыслить, какая же модальность теперь у взаимоотношений ПАСЕ и России, встанет перед ними предельно остро", – сказал Канделаки.

Он отметил, что полностью поддерживает решение новой украинской делегации не принимать участие во всех мероприятиях сессии ПАСЕ.

"Тем более что на следующей неделе все мероприятия, которые будут происходить на полях – праздничные. Они будут посвящены 70-летию со дня основания Совета Европы. И нет причин у нас или у украинских коллег поднимать бокал с шампанским с русскими", – сказал Канделаки.

Депутат также отметил, что страны из группы поддержки Украины готовы поддержать любое решение украинской делегации, в том числе и относительно дальнейшего демарша ПАСЕ.

"В особенности Грузия, Польша и Балтийские страны смотрят на Украину. Украина может проявить инициативу, и эти страны пойдут за ней. Все эти годы мы боролись в том числе и за Украину", – заявил Канделаки.

Как известно, делегация Украины отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ. Это связано с тем, что в конце июня ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

В ответ на это делегация Украины покинула сессию ассамблеи, а Верховная Рада отменила приглашение для наблюдателей на выборах от ПАСЕ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net