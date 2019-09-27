Государство в смартфоне: презентован новый проект

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил портал и приложение Дія в рамках проекта "государство в смартфоне". Об этом в Facebook сообщил Андрей Федорив, владелец креативного агентства Fedoriv, которое участвовало в разработке проекта, в пятницу, 27 сентября.

"Дія - это приложение и сайт, которые объединят в едином электронном окне все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу. Дія сможет максимально упростить и ускорить любое взаимодействие человека с государством, сделав максимум процессов электронными и автоматическими, чтобы чиновник лично вообще не влиял на срок получения справки или выдачу разрешения", - написал Андрей Федорив.

"Сегодняшняя презентация и разработка бренда - это один из 90 проектов, которые у нас уже в работе… В моем министерстве пока работают только два человека - я и мой первый заместитель. И это все получается делать только благодаря компаниям, поддержке хороших людей, фондов, бизнеса", - заявил вице-премьер Михаил Федоров во время презентации.

Презентация состоялась в Запорожье на International IT Forum 2019 с участием вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова и владельца международного креативного агентства Fedoriv, которое разрабатывало бренд, Андрея Федорива.

По словам Федорива, первые сервисы станут доступны онлайн уже в ближайшие месяцы. Он добавил, что финансирование разработки осуществляется за счет международных доноров.

Напомним, что ранее у Зеленского обсудили перевод всех госуслуг в онлайн. Команда Зеленского планирует до 2024 года перевести 90% всех государственных услуг в онлайн-режим.

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Источник: korrespondent.net