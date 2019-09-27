Иран пригрозил ударом по позициям США в Ираке

Посол Ирана в Ираке пригрозил ударом по американским войскам в случае угроз Ирану. Он отметил, что удары могут происходить в том числе на территории Ирака. В Багдаде в ответ заявили о неприятии таких угроз.

"У нас проблемы с американцами: если они будут угрожать Ирану, то они будут под угрозой везде, где бы они ни находились", - заявил посол Ирадж Масджиди в интервью телеканалу Dijla. Ответ посла переводился на арабский язык.

По его словам, присутствие американских войск в регионе приводит к эскалации, а безопасность региона должны обеспечивать его страны.

"Если будет угроза Ирану со стороны США, то Иран ответит силой. Мы будем защищаться", - заявил посол.

"В любом месте, где находятся американцы", - заявил посол в ответ на уточняющий вопрос, будет ли удар нанесен и по американским объектам на территории Ирака.

При этом посол отметил, что Иран не желает эскалации ситуации в регионе. Кроме того, дипломат заявил, что в случае атаки США против Ирана ответ последует со стороны "тех, кто любит Иран", назвав, к примеру, ливанское движение Хезболлах.

Официальный представитель минобороны Ирака Тахсин аль-Хафаджи в ответ на это заявил телеканалу RT, что Ирак отвергает такие угрозы, будь то со стороны США или Ирана.

Он отметил, что "Ирак не станет плацдармом для атак по Ирану" и не позволит угрожать американским интересам на территории Ирака.

Напомним, после того как США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий в мае 2018 года, Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках соглашения. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в ближневосточный регион военные корабли и бомбардировщики.

Стоит отметить, что выступая с трибуны Генассамблеи ООН Трамп пригрозил усиливать санкционное давление на Иран.

Президент Ирана Хасаг Роухани в ответ заявил с трибуны ООН, что Иран столкнулся с "экономическим терроризмом" со стороны США.

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Источник: korrespondent.net