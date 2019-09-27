В Италии миллион человек протестовали против изменений климата

Около миллиона человек - в основном школьники и студенты - приняли участие в манифестациях против изменения климата, которые в пятницу, 27 сентября, прошли в более чем 160 итальянских городах, сообщает Rai News 24.

По данным организаторов, в Риме на улицы вышли более 100 тысяч активистов, обеспокоенных темой повышения уровня мирового океана и средней глобальной температуры, таяния ледников и уменьшения биоразнообразия. Участники климатической забастовки держали в руках плакаты с призывами к властям не допустить дальнейшего потепления климата: "Нужно действовать немедленно", "Мы имеем право на будущее", "Мы пропускаем уроки, чтобы преподать их вам" и множество других.

В Милане, по некоторым оценкам, в аналогичной акции приняли участие около 200 тысяч человек. Активисты сожгли макет Земли перед Миланским кафедральным собором (Дуомо) - одной из главных городских достопримечательностей.

"Это символ нашего горящего мира, - приводит газета la Repubblica слова организаторов. - Наш дом в огне, мы хотим его спасти".

Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Неаполя, Флоренции, Болоньи, Генуи, Турина и других крупных итальянских городов.

Климатические протесты проходят в поддержку международной акции Global Climate Strike. Лицом этой акции стала шестнадцатилетняя школьница из Швеции Грета Тунберг. В 2018 году она начала школьную забастовку за климат - каждую пятницу Тунберг проводила одиночный пикет у здания шведского парламента. Впоследствии ее примеру последовали студенты и школьники со всего мира.

В феврале 2019 года Тунберг организовала шествие по Парижу, к которому присоединилось около тысячи человек. В понедельник Тунберг выступила с эмоциональной речью на Климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, обвинив глав ведущих государств мира в том, что они предпринимают недостаточно усилий в защиту планеты от необратимых изменений климата.

А на прошлой неделе в 160 странах прошли масштабные акции в защиту климата и окружающей среды. С 20 сентября началась международная неделя забастовок.

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Источник: korrespondent.net