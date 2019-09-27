Жеваго покинул Украину - СМИ

Бывший нардеп, совладелец компании Ferrexpo Константин Жеваго находится за границей. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Он не в Украине и не возвращался из-за границы", - сказал собеседник агентства.

Источник не сообщил, в какой стране пребывает Жеваго.

Как сообщалось, сегодня Жеваго, который был владельцем банка Финансы и кредит, заочно объявили о подозрении. Ему вменяют причастность к растрате 2,5 млрд гривен банка.

ВУ пресс-службе Жеваго Экономической правде объяснили, что он не смог прибыть в Госбюро расследований, поскольку находится на лечении за рубежом.

"Константину Жеваго не был известен процессуальный статус в уголовном производстве, по поводу которого он вызывается в ГБР, не была предоставлена ​​информация является ли он стороной или иным участником данного уголовного производства, никогда не вызывался, не давал объяснения и не допрашивался в нем, даже в качестве свидетеля", - заявили в пресс-службе.

"Таким образом нарушаются требования статей 135 и 137 Уголовно-процессуального кодекса о порядке вызова в уголовном производстве и его содержания", - добавили у олигараха.

Напомним, в декабре 2015 года Нацбанк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк Финансы и Кредит. Позже стало известно, что ликвидация этого банка продлена еще на два года – до 17 декабря 2019 года.

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Источник: korrespondent.net