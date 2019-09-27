Кучма рассказал "коротко по формуле Штайнмайера"

Реализация так называемой формулы Штайнмайера возможна после соблюдения стандартов безопасности и установления контроля над украинско-российской границей. Свое видение формулы на встрече со студентами в Днепре представил представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 27 сентября.

"Коротко по формуле Штайнмайера. Моя позиция очень проста и понятна: должны быть соблюдены стандарты безопасности и все другие стандарты - тогда мы готовы проводить выборы. В том числе вопросы границы украинско-российской. Я не говорю, что мы сегодня можем там пограничников украинских поставить, но хотя бы СММ ОБСЕ - ее и сегодня туда не пускают. А когда неконтролируемой границы около 450 км - что это такое?" – сказал Кучма на встрече со студентами Университета им.Альфреда Нобеля.

По его словам, если Украина и Россия хотят проведения демократичных выборов и "чтобы украинская территория действительно стала украинской", а не подконтрольной России, то нужно сделать "всё, что соответствует этим стандартам". "Тогда и мир будет в Украине. Это записано и в Минских соглашениях: первый пункт - безопасность. А если каждый день там стреляют, то о чем можно говорить, если каждый день погибают люди?" – отметил Кучма.

Он добавил, что не может воспринимать позицию некоторых политиков и не готов подписывать документ, который не включает безопасность украинцев на Донбассе: "Когда с той стороны (из России) звучит, что "мы один народ", то почему мы убиваем свой один народ? Поэтому ту политику, которую мы иногда слушаем от некоторых политиков, я воспринимать не могу и под таким документом ставить свою подпись не хочу".

Напомним, что ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что формулу Штайнмайера на переговорах в Минске не подписали по "техническому недоразумению".

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Источник: korrespondent.net