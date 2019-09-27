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27. 09. 2019

У Меркель отреагировали на критику Зеленского в разговоре с Трампом

В Берлине отказались комментировать высказывания президента Зеленского в обнародованной стенограмме переговоров с Трампом, однако уверили, что это не отразится на отношении Берлина к Киеву. Такое заявление на брифинге в пятницу, 27 сентября, сделал представитель канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт, сообщает Укринформ.

"Мы не комментируем расшифровки телефонных разговоров", - заявил он.

В то же время, Зайберт подчеркнул, что Германия в последнее время сделала большой вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, проведение ею реформ. Он отметил, что между двумя странами ведется активный диалог для подготовки саммита в "нормандском формате", поддерживаются многочисленные контакты как с Украиной, так и с другими участниками нормандского процесса.

Зайберт также напомнил, что в Нью-Йорке Меркель встречалась и с Трампом, и с Зеленским.

Представитель МИДа Германии Райнар Бреуль также заявил, что участие Германии в делах Украины - очень большое. Он отметил, что, по данным ОЭСР (Организации экономического сотрудничества), ФРГ является третьим крупнейшим партнером в плане предоставления помощи Украине после США и ЕС. К тому же, Берлин очень сильно занят политически в вопросе урегулирования конфликта, в том числе в "нормандском формате", и играет большую роль в Минском процессе.

"И мы будем продолжать активно участвовать", - заверил Бреуль.

Он также пообещал предоставить американской стороне "все необходимые цифры", если ей не хватает информации.

Опубликован текст разговора Трампа и Зеленского

Напомним, в среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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Источник: korrespondent.net
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