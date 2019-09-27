Демократы увидели "российский след" в скандале с Трампом

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявляет о возможной причастности России к ситуации вокруг телефонного разговора президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом она заявила в интервью MSNBC, опубликованном в пятницу, 27 сентября.

"Думаю, что Россия приложила к этому руку", - сказала Пелоси.

При этом она не уточнила, каким именно образом, по ее мнению, Россия может быть причастна к этому скандалу. Но напомнила, что ранее Россия вмешалась в выборы в США в 2016 году, в чем на 100% уверено разведывательное сообщество.

Напомним, именно Пелоси запустила процедуру импичмента Трампа в связи со скандалом вокруг его разговора с Зеленским.

После этого Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президентов.

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Источник: korrespondent.net