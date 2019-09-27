Лента RSS
Подписаться на ленту
27 сентября 2019, пятница, 18:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
27. 09. 2019

Демократы увидели "российский след" в скандале с Трампом

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявляет о возможной причастности России к ситуации вокруг телефонного разговора президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом она заявила в интервью MSNBC, опубликованном в пятницу, 27 сентября.

"Думаю, что Россия приложила к этому руку", - сказала Пелоси.

При этом она не уточнила, каким именно образом, по ее мнению, Россия может быть причастна к этому скандалу. Но напомнила, что ранее Россия вмешалась в выборы в США в 2016 году, в чем на 100%  уверено разведывательное сообщество.

Напомним, именно Пелоси запустила процедуру импичмента Трампа в связи со скандалом вокруг его разговора с Зеленским.

После этого Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президентов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.