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27. 09. 2019

Стычка Мендель с журналистом: полное видео

Редакция проекта Схемы: коррупция в деталях опубликовала полное видео инцидента с пресс-секретарем Владимира Зеленского Юлией Мендель, которая оттолкнула журналиста Сергей Андрушко. Ролик опубликовали в Facebook в пятницу, 27 сентября.
 
"Во избежание манипуляций со стороны представителей Офиса президента и пресс-секретаря Зеленского, редакция Схем публикует полное видео общения Сергея Андрушко с Юлией Мендель и попыток нашего журналиста получить позицию руководителя ОП Андрея Богдана и главы государства по фактам, установленным во время расследования", - написали журналисты.

Ранее сообщалось, что у пресс-секретаря Зеленского произошла стычка с журналистом. Юлия Мендель оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос президенту.

Позже Мендель заявила, что не толкала и не кидалась на журналиста, а останавливала его.

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Источник: korrespondent.net
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