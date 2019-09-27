В Полтавской области столкнулись четыре авто, есть жертвы

В Полтавской области на автодороге Онишки – Маяковка произошла авария с участием четырех автомобилей. Один человек погиб, еще один травмирован, сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 27 сентября.

Установлено, что ДТП произошло сегодня около 13:00 в Оржицком районе. Столкнулись автомобили ВАЗ-2101, Hyundai, Opel Vectra и Opel Ascona.

"В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ, житель Оржицкого района, от полученных травм погиб на месте происшествия. Пассажирка автомобиля Hyundai, 1955 года рождения, жительница Пирятина, с телесными повреждениями доставлена ​​в Оржицкую больницу", – говорится в сообщении.

О причинах и обстоятельствах происшествия пока не сообщается.

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Накануне сообщалось, что под Киевом пьяный полицейский въехал в остановку. Погибла женщина, еще два человека пострадали. Начальник Государственной охранной службы Киевской области временно отстранен от своих обязанностей.

Ранее стало известно смертельном ДТП под Славянском. В результате столкновения автомобилей Hyundai и Toyota шестилетняя девочка и двое взрослых погибли, еще пятеро госпитализированы.

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Источник: korrespondent.net