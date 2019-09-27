НАБУ уведомило о подозрении экс-нардепа Березкина

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в пятницу, 27 сентября, согласовали сообщение о подозрении бывшему народному депутату Украины в совершении ряда особо тяжких коррупционных преступлений, и в этот же день детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в установленном законом порядке уведомили его о подозрении. Об этом сообщается на странице САП в Facebook.

"Досудебным расследованием собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший народный депутат как бенефициар группы компаний Креатив в конце 2013 года-начале 2014 года организовал завладение средствами государственного банка АО Ощадбанк в сумме $20 млн, привлекая к таким действиям других лиц, в том числе служащих банковского учреждения", – говорится в сообщении.

Отмечено, что завладение средствами осуществлено по предварительному сговору группой лиц под видом выдачи кредита, хотя достаточного обеспечения для его получения в банк не получил.

"Указанные средства после их получения на счет одной из компаний группы Креатив сразу были легализованы путем перечисления на счета иностранных компаний (в том числе оффшорных юрисдикций) якобы на выполнение контрактов по поставке тропического масла. В дальнейшем компаниями оффшорных юрисдикций за счет полученных в качестве кредита средств АО Ощадбанк приобретены активы в Одессе и на Черноморском побережье, после чего их корпоративные права были переданы детям экс-нардепа", – отметили в САП.

Кроме того, в антикоррупционной прокуратуре напомнили, что почти год назад Верховная Рада не поддержала представление генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение нардепа к уголовной ответственности.

В сообщении не указывается имя подозреваемого экс-нардепа, однако ранее сообщалось, ГПУ подозревает экс-нардепа Станислава Березкина в причастности к хищению $20 млн средств Ощадбанка. По данному делу были задержаны 10 человек, включая сына нардепа.

Им были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Шесть арестованных были освобождены после внесения залога.

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Источник: korrespondent.net