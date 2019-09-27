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27. 09. 2019

День в ООС: 14 обстрелов, ранен один боец

Подразделения сепаратистов на Донбассе с начала нынешних суток 14 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в пятницу, 27 сентября.

Так, противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг совершил шесть обстрелов: вблизи Водяного (трижды), Богдановки, Авдеевки и Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксированы шесть обстрелов – возле Новолуганского (трижды), Травневого, Луганского (трижды), Пивденного и Новозвановки.

Напомним, за сутки 26 сентября сепаратисты 23 раза нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один боец ВСУ был ранен.

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Источник: korrespondent.net
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