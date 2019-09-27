Данилюк уходит из СНБО. Что известно о причинах

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об отставке. Президент Владимир Зеленский рассмотрит ее после возвращения из США. Сам Данилюк сказал, что остается на посту до решения главы государства. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Конфликт с Богданом или Коломойским

27 сентября стало известно, что Данилюк перед началом рабочего визита Зеленского в США для участия в 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН написал заявление об уходе с поста секретаря СНБО.

Президент рассмотрит ее после возвращения, отмечалось в сообщении пресс-службы Офиса президента. По закону, это должно произойти в течение месяца.

До своего назначения секретарем СНБО с самого начала входил в предвыборную команду Зеленского, где отвечал за международные отношения, экономику, финансовую и банковскую политику.

В предыдущие годы Данилюк работал в нескольких инвестиционных фондах, в том числе в Москве и Лондоне, был советником премьер-министра Юрия Еханурова и внештатным советником Виктора Януковича.

После избрания Петра Порошенко Данилюк стал его представителем в правительстве и заместителем главы администрации президента.

С апреля 2016 по июнь 2018 года Данилюк занимал должность министра финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана. Между ними возник конфликт, который перешел в публичное пространство.

Но впоследствии у него возник конфликт с премьером, который перерос в публичную плоскость. В мае 2018 года Кабмин п пятый раз отказался назначить замминистра кандидатуру, которую подал Данилюк. Поэтому он написал письмо послам стран Большой семерки, в котором пожаловался на премьера.

Через месяц Гройсман внес в парламент предложение освободить Данилюка от поста министра финансов, которую депутаты одобрили на следующий день.

Сейчас Минфин возглавляет бывший зам Данилюка Оксана Маркарова. А ее бывший шеф оказался на почетной должности, которая, однако, остается на обочине бюджетных потоков и прямого влияния на ситуацию в стране.

Причиной ухода из команды Зеленского источник Нового времени назвал обострившиеся отношения с командой президента, в частности, с главой его Офиса Андреем Богданом.

В частности, Данилюк не смог смириться с методами управления "в стиле Богдана". В свою очередь, собеседники УП в Офисе президент говорят о Данилюке как о малоэффективном менеджере.

"Он никакой и плетет интриги. Не показал результата с момента назначения. Думали его отправить в США послом, но и это рискованно", - цитирует его издание.

Второй же причиной отставки Данилюка стало желание олигарха Игоря Коломойского, которого связывают с президентством Зеленского, увеличить свое влияние на украинскую политику и получить компенсацию за национализацию ПриватБанка.

"Война серьезная", - сказал неназванный собеседник издания.

Как известно, Данилюк был одним из идеологов национализации ПриватБанка. Бывший министр считает решение о национализации, которое Коломойский сейчас оспаривает в судах, правильным.

Ранее он говорил, что не общался с Коломойским после национализации и олигарх не влияет на его участие в команде президента.

Данилюк также встал на защиту бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая обвиняла Коломойского в поджоге ее дома и автомобиля. И заявил, что хоть и не знает, виновен ли олигарх, но "условия для дестабилизации были созданы непосредственно Коломойским. И это опасно".

"Последней каплей" для Данилюка, как пишет УП, стало то, что Зеленский лично вычеркнул фамилию секретаря СНБО из списка официальной делегации в США.

Эксперт-международник Тарас Семенюк в эфире Радио Свободы назвал еще одну возможную версию, почему Данилюк решил уйти: у него были большие амбиции возглавить Кабмин и на должности секретаря СНБО ему некомфортно.

Что об этом пишут в соцсетях

Cмотрите фотогалерею: Данилюк уходит из СНБО. Что известно о причинах

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Источник: korrespondent.net