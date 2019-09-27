Руководство Пивденкомбанка присвоило $38 млн

СБУ разоблачила руководство Пивденкомбанка на присвоении денег вкладчиков банка в размере 38 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 27 сентября.

В течение 2012-2014 годов руководство банка незаконно передало в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах Пивденкомбанка в зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита кипрской компании.

"После не возврата кредита, за противоправные действия топ-менеджмента Пивденкомбанка, закладные 38 млн долларов США были списаны в пользу иностранного банка. Сейчас ПАО КБ Пивденкомбанк находится в стадии ликвидации, соответственно возмещения клиентам украденных должностными лицами денег будет осуществляться за счет государства через Фонд гарантирования вкладов", - говорится в сообщении.

Двоим бывшим руководителям банка было объявлено подозрение в совершении преступления по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее СБУ нашла признаки коррупции в документах о покупке "скорых" на 100 млн.

Также СБУ сообщила, что на Волыни таможенники организовали сбор "дани".

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Источник: korrespondent.net