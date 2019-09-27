Лента RSS
Подписаться на ленту
27 сентября 2019, пятница, 21:41
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
27. 09. 2019

На Киевщине чиновников подозревают в миллионных хищениях на ремонте дорог

Прокуратура сообщила о подозрении троим главам сельских советов Киевской области в хищении выделенных на ремонт дорог 2,4 млн гривен. Об этом сообщает прокуратура Киева в пятницу, 27 сентября.

"Столичной прокуратурой по результатам расследования преступной схемы по хищению почти 2,4 млн гривен, выделенных на ремонт дорог в Вышгородском районе, сообщается о подозрении главам трех сельских советов Киевской области", – говорится в сообщении.

Установлено, что в течение 2017-2018 годов служебные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе подписали акты приема выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества более 20 млн гривен.

"Работы были проведены не в полном объеме и некачественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах. Ущерб составил более 2,4 млн гривен", – говорится в сообщении.

Фигурантам вручили письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о служебной халатности (ч.2 ст.367 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

Ранее СБУ раскрыла факт хищения более 3,5 млн гривен на ремонте автодорог в Киевской области. Присвоенные в результате сделок средства злоумышленники переводили в наличные и легализовали путем проведения бестоварных операций.

Также сообщалось, что заместителя гендиректора КО Киевзеленстрой подозревают в присвоении 10 млн гривен, предназначенных для благоустройства парка Партизанская Слава в Дарницком районе столицы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.