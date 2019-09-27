У берегов Греции перевернулось судно с мигрантами из Турции

В Эгейском море у берегов Греции перевернулась лодка с 19 мигрантами, в результате инцидента семеро из них погибли. Об этом сообщает Ekathimerini в пятницу, 27 сентября.

Отмечается, что судно перевернулось к северу от скопления островов на северо-востоке Эгейского моря.

Власти утверждают, что все пассажиры лодки были гражданами Турции.

Водолазы береговой охраны сначала подняли из воды пять тел – трое детей и две женщины. Позже были обнаружены тела младенца и 4-летнего ребенка. Остальных 12 человек удалось спасти.

В спасательной операции были задействованы суда и вертолет береговой охраны Греции и агентства пограничной и береговой охраны Евросоюза Frontex.

Накануне сообщалось, что при выдворении из Турции погибли шесть мигрантов. Военный автотранспорт, везший нелегалов на экстрадицию, попал в ДТП. В результате пострадали десятки людей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net