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27. 09. 2019

Конгресс поддержал расследование импичмента Трампу

Палата представителей Конгресса США проголосовала за резолюцию о расследовании импичмента президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN в пятницу, 27 сентября.

Отмечается, что во время голосования за документ 222 члена Палаты представителей поддержали соответствующее решение. Против проголосовали 184 конгрессмена.

Издание отмечает, что такой промежуточный результат является "значительным событием". Наблюдается рост поддержки голосования непосредственно за сам импичмент Трампу – более 75 членов Палаты представителей за три дня. "За" проголосовал даже один республиканец – Джастин Амаш от штата Мичиган.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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Источник: korrespondent.net
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