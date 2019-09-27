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27. 09. 2019

В Польше отреагировали на решение Украины по эксгумации

Решение украинских властей об отмене моратория на поиски и эксгумацию польских жертв на территории Украины открывает путь к прорыву в историческом диалоге между двумя странами. Об этом сказал глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек, сообщает PAP в пятницу, 27 сентября.

"Я думаю, что это хорошая новость, но подождем еще немного... Я думаю, что хорошая новость будет тогда, когда мы уже начнем поиски в Украине", – сказал Шарек.

На вопрос о том, является ли заявление украинского МИД по этому вопросу прорывом в польско-украинском историческом диалоге, он ответил: "Это заявление открывает путь к прорыву, который произойдет тогда, когда наши команды совместно с украинскими партнерами начнут работу в Украине".

Шарек напомнил, что ранее институт сделал украинской стороне предложение поисков останков польских жертв в нескольких местах в Украине. Он заверил, что польские специалисты готовы к началу работ.

"На данный момент все зависит от организационных договоренностей. Важен и вопрос погоды", – добавил он.

Ранее в пятницу сообщалось, что Украина предоставила Польше формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ на своей территории.

Напомним, 11 июля президент Польши Анджей Дуда обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении эксгумаций польских жертв в Украине.

В конце августа Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины.

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Источник: korrespondent.net
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