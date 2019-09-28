Лента RSS
Подписаться на ленту
28 сентября 2019, суббота, 00:46
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
28. 09. 2019

Украинские военные начнут использовать турецкие беспилотники


Украинские военнослужащие Воздушных сил получили разрешения на использование беспилотного авиационного комплекса Bayraktar TB2, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в пятницу, 27 сентября.
 
50 украинских военных завершили обучение в Турции по использованию и техническому обслуживанию БПЛА.
 
"Это важно в контексте приобретения видовым учебным заведением опыта подготовки специалистов на новые типы вооружений, а также позволит создать необходимый кадровый резерв для комплектования должностей уже подготовленными военнослужащими в будущем". – говорится в сообщении ведомства.
 
Ударные беспилотники Bayraktar TB2 были приняты на вооружение ВСУ в марте текущего года. Bayraktar TB2 способны проводить в воздухе 24 часа, они оборудованы современными высокоточными ракетами для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.
 
Ранее сообщалось, что Украина совместно с Турцией создают совместные ударные беспилотники Akıncı.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.