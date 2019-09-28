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28. 09. 2019

Помпео и Волкера вызвали на допрос


Палата представителей Конгресса США вызвала на допрос госсекретаря Майка Помпео из-за скандала с разговором президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского, передает CNN.

Также на допрос был вызван специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.

Показания должны состояться между 2 и 10 октября, в то время как Конгресс будет на двухнедельном перерыве.

В Конгрессе также отметили, что у них запланированы смещения пяти должностных лиц Госдепа, которые были упомянуты в связи с расследованием.

Ранее сообщалось, что Волкер выступил посредником в переговорах адвоката Трампа Рудольфа Джулиани с украинскими чиновниками.

Трамп подставил Зеленского. Реакция на стенограмму

Напомним, в США разгорелся скандал из-за якобы давления президента США на украинского коллегу с требованием расследовать дело сына экс-вице-президента Джо Байдена. Телефонный разговор между Трампом и Зеленским стал причиной объявления начала процедуры импичмента президента США.

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Источник: korrespondent.net
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